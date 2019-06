Borgo Maggiore: grave 54enne investita sulle strisce

Incidente nel primo pomeriggio a Borgo Maggiore. Sulla corsia discendente della superstrada una 54enne cittadina Russa residente a San Marino è stata investita da una Hyundai con targa sammarinese mentre stava attraversando le strisce pedonali. La donna ha riportato un trauma cranico ed è stata portata al Pronto Soccorso in Codice 3.

Questa notte resterà ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale di stato. I medici valuteranno domani l'eventuale trasferimento all'Ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilevamenti e per deviare il traffico due pattuglie di Polizia Civile e una della Gendarmeria.