Borgo Maggiore: incidente alla rotonda “Agip”, code in corsia ascendente

Incidente, attorno alle 17.30, a Borgo Maggiore. Due auto con targa sammarinese - una Fiat Punto e una VW Golf - si sono scontrate alla rotonda dell'Agip. La prima è rimasta “a cavallo” del cordolo della rotatoria. Non sono stati segnalati feriti gravi. Per ricostruire la dinamica dello scontro, pulire la strada dai detriti e la messa in sicurezza, le forze dell'ordine hanno chiuso momentaneamente la corsia ascendente, dirottando le auto verso Acquaviva. Il traffico risulta rallentato.