Borgo Maggiore: incidente sul lavoro, uomo precipita dalla pedana mobile di un autocarro

Incidente sul lavoro, questa mattina, a Borgo Maggiore, a lato della via Oddone Scarito, nel piazzale esterno adiacente alla ferramenta Righi. Un vettore classe 1976 è caduto dalla pedana mobile di un autocarro mentre era impegnato a spostare a mano un cartone. L'imballo si è improvvisamente rotto - per cause ancora da accertare - facendo così precipitare l'uomo e causandogli una lesione al polso destro. Dopo essere stato soccorso e portato presso l'Ospedale di Stato, l'operaio - residente nel cesenate - è stato trasferito all'Ospedale Bufalini con una prognosi di 30 giorni.