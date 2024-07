Borgo Maggiore: ubriachi al volante si schiantano contro una pianta e un palo della luce

Grave incidente stradale venerdì notte a Borgo Maggiore. Un'auto procedeva ad altissima velocità in via Ordelaffi quando il conducente ha perso il controllo finendo la sua corsa contro una pianta ad alto fusto ed un palo della luce. L’impatto è stato così forte che il motore è fuoriuscito dall’auto e proiettato a diversi metri di distanza.

A bordo del veicolo vi erano due giovani sammarinesi, di cui la passeggera minorenne. I due si trovavano in grave stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol. Con un tasso alcolemico nel sangue di gran lunga superiore a quello consentito dalla legge.

Sul posto è intervenuta la Pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Civile e il 118, Per estrarre dalle lamiere i due giovani, è stato necessario anche l’intervento della Squadra Antincendio.

Gli infortunati venivano trasportati presso l’Ospedale di Stato a per le cure del caso. Non sarebbero in pericolo di vita. All’interno dell’auto è stata trovata anche della sostanza stupefacente.

Proseguono le indagini di Polizia Giudiziaria.