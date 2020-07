Borgo: non risponde da ore, la Polizia Civile entra in casa e la porta in salvo

Resta ricoverata nella degenza breve e sotto osservazione la 61 enne borghigiana, portata in salvo questa mattina da una pattuglia Antincendio della Polizia Civile: Era intervenuta in una abitazione di Borgo Maggiore, dopo una segnalazione giunta alla Centrale Interforze da parte di un conoscente perchè La donna non rispondeva da diverse ore né al telefono né al campanello di casa. Gli agenti dell'Antincendio sono saliti al primo piano della palazzina e hanno fatto irruzione da una finestra, trovandola distesa sul letto. L.B. le iniziali della 61 enne che, anche se cosciente, non rispondeva a nessuna sollecitazione. Il 118, subito allertato, l'ha trasportata a sirene spiegate all'Ospedale di Stato, dove i sanitari la terranno qualche giorno in osservazione, sottoponendola a ulteriori esami, per stabilizzare il quadro clinico.