Carabinieri: truffa a Pennabilli, furto a Lucca

I Carabinieri di Pennabilli hanno denunciato per truffa un uomo torinese di 41 anni. Aveva raggirato una donna di 56 anni di Pennabilli con una truffa web inerente a un annuncio di una locazione di un appartamento a Milano ad un ottimo prezzo. La vittima ha versato in totale 1.750 euro, tra il primo mese di affitto, le spese condominiali e due caparre.









Un uomo di 50 anni residente nel lucchese è stato identificato dai Carabinieri di Novafeltria dopo un mese di indagini e accusato di furto aggravato per aver smontato alcuni ponteggi in un cantiere edile nella località toscana, per poi rivenderli. La denuncia è partita da un imprenditore residente in Valmarecchia che aveva allestito il cantiere.