Caso Pierina Paganelli, la Cassazione accoglie il ricorso, ma Dassilva, al momento rimane in carcere

Nella foto al centro Louis Dassilva

Il ricorso è stato accolto e quindi i legali di Louis Dassilva, il 35enne senegalese in carcere dallo scorso luglio per l'omicidio- la sera del 3 ottobre 2023- di Pierina Paganelli sono soddisfatti. Per il momento però l'indagato rimane in carcere. L'annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame di Bologna rimette in gioco una serie di elementi su questo caso.

Le motivazioni saranno rese note tra una ventina di giorni ma molto probabilmente sulla decisione della Suprema Corte è pesata la richiesta della difesa su una una parziale mancanza di motivazioni da parte del Riesame che il 9 settembre scorso confermò il carcere per Dassilva. E contestualmente potrebbe aver avuto un ruolo anche la omessa trasmissione al Tribunale di alcuni documenti video relativi alla prova regina: la famosa cam3, la telecamera che secondo la Procura avrebbe ripreso Dassilva tornare a casa la sera dell'omicidio. Non a caso il gip del Tribunale di Rimini Vinicio Cantarini, a seguito delle dichiarazioni del condomino che in quelle immagini si era riconosciuto, ha sollecitato e preteso l'incidente probatorio per verificare in maniera scientifica ed obbiettiva quanto sostenuto dal vicino di casa. L'esperimento giudiziario deve essere ancora fissato, ma è questione di settimane.