Città: 86enne investita in Via Gino Giacomini. 5 giorni di prognosi

Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, questa mattina, in Via Gino Giacomini, a Città. Una 86enne sammarinese è stata investita da un'autovettura. La pensionata è stata immediatamente soccorsa e trasportata in Ospedale, dove i medici hanno riscontrato un lieve trauma cranico. La prognosi è di 5 giorni. Poco dopo anche la donna alla guida dell'auto è stata condotta – dalla Gendarmeria, intervenuta sul posto insieme alla Polizia Civile – al nosocomio di Cailungo. Effettuati infatti i controlli di legge del caso; per verificare l'eventuale assunzione di alcool o sostanze stupefacenti.