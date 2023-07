Clima: forti tempeste nel ravennate. Tromba d'aria a Rimini

Il clima italiano è sempre più tropicale. A partire dalla prossima settimana un nuovo anticiclone porterà ancora caldo estremo su gran parte della penisola. Si attendono temperature oltre i 45°C in Puglia e picchi fino a 48°C in Sardegna.

Calore che alza sempre di più la temperatura dei mari. Il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici prevede per fine luglio una temperatura dell'acqua di 32°C, più calda anche di quella del Mar dei Caraibi. Maltempo che colpisce anche l'Emilia Romagna. Nel Ravennate numerosi interventi per alberi abbattuti e tettoie scoperchiate dal vento. L'arrivo di forti raffiche ha costretto molte persone a fuggire dalle spiagge a Lido di Classe. Pesanti danni a nord di Alfonsine e una tromba d'aria ha colpito nel pomeriggio anche a Rimini. Situazioni a cui dovremmo abituarci, affermano gli esperti, se non si interverrà rapidamente per rallentare il riscaldamento globale. Anche a San Marino il caldo continuerà a farsi sentire con temperature intorno ai 30 gradi.

Clima torrido che sta bruciando anche i raccolti di frutta e verdura con perdite stimate, comunica la Coldiretti, fino al 90%. In Piemonte il caldo afoso sta letteralmente "scottando" la frutta, come pere e mele, mentre in Sardegna i campi di angurie e meloni sono stati completamente compromessi.