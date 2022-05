Conto Mazzini in terzo grado: il 13 giugno la prima udienza

Il 13 giugno di fronte al Giudice della Terza Istanza Oliviero Mazza verrà discusso il caso di Gian Luca Bruscoli che nell'Appello del Conto Mazzini è stato condannato a 6 anni e 8 mesi. Il suo avvocato Maria Antonietta Pari è stata la prima difesa a presentare ricorso e nell'udienza dovrà, probabilmente, essere valutata anche l'ammissibilità. Anche la difesa di Nicola Tortorella – 6 anni e 4 mesi di condanna in secondo grado – ha presentato ricorso in terzo grado così come gran parte degli ex politici, professionisti e imprenditori che, pur prosciolti e quindi non condannati ad una pena detentiva, hanno subito una confisca. Roberti, Podeschi, Marcucci, Mularoni, Menicucci si giocheranno dunque sicuramente questa carta per tentare di recuperare i valori e i beni per cui la magistratura ha disposto la confisca. Avrebbero deciso di non avvalersi di questa facoltà, invece, Fiorenzo Stolfi, 1.958.000 confiscati, e Giovanni Lonfernini a cui ne sono stati confiscati 216mila. Un quadro complessivo più chiaro - anche su date e modalità del terzo grado del Conto Mazzini - si potrà tuttavia avere solo nei prossimi giorni, visto che i termini per presentare ricorso scadono oggi o al più tardi domani.