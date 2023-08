Correntisti riminesi presentano denuncia contro un ex direttore di banca a San Marino

Una ventina di correntisti riminesi hanno presentato un esposto-denuncia nei confronti di un promotore finanziario, ex direttore di una filiale di banca a Gualdicciolo di San Marino. Lo riporta l'Ansa, che parla di depositi nella banca sammarinese che nascondevano uno “schema Ponzi” che ha polverizzato qualche milione di euro, soldi risparmiati in una vita.

Un'altra denuncia arriverà anche alle autorità sammarinesi, per verificare la posizione del promotore finanziario, 55 anni, che oggi avrebbe cambiato totalmente mestiere, ma che avrebbe approfittato dei legami di amicizia e di fiducia di chi lo conosceva da anni, ed avendo una delega ampia sui conti dei clienti riminesi, avrebbe azzardato operazioni mobiliari con investimenti decisamente in perdita. Secondo il perito dei querelanti, il promotore riusciva a mantenere in piedi lo "schema Ponzi" pagando di tanto in tanto alti interessi ai clienti con soldi di altri clienti. Un gioco di scatole comunicanti, in realtà tutte vuote. Si ipotizza infine che alcuni degli estratti conto mostrati per tranquillizzare i clienti riportassero cifre non in euro ma in lire turche, e che dunque apparivano estremamente gonfiate.