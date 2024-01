Una Ford Fiesta nera con targa italiana ha investito nel pomeriggio, alle 15.55 circa, una badante di anni 62. L'automobile stava viaggiando in direzione Dogana - Serravalle quando, all'altezza del Centro Commerciale Atlante, ha sbandato ed è salita sul marciapiede, travolgendo la donna. Per lei una prognosi 30 giorni. Sul posto la Polizia Civile per la dinamica dell'incidente.