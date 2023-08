Dogana: scontro tra auto e mezzo pesante, ripercussioni sul traffico

Incidente in via Tre settembre, all'altezza di Ponte Mellini, intorno alle 9. A venire in contatto una golf sammarinese e un mezzo pesante, che stavano procedendo in direzione monte. Uno scontro che sarebbe stato causato da una mancata precedenza. Il condizionale è d'obbligo. Sembra poi che il conducente del tir abbia trascinato l'auto per alcuni metri, forse per effetto della lunga frenata, visibile sull'asfalto. Vettura che ha riportato ingenti danni. Sul posto il 118, anche se non risultano, al momento, feriti; una pattuglia della Gendarmeria. di supporto alla la Polizia Civile che ha effettuato i rilievi e per regolare la viabilità.