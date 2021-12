Droga: arrestati tre giovani trovati in possesso di stupefacenti

Nella serata di venerdì una pattuglia della Polizia Civile ha fermato un'auto con a bordo tre giovani, due ragazzi e una ragazza, in evidente stato di alterazione. Gli agenti hanno chiesto al conducente di sottoporsi ai controlli previsti, ma il giovane si è rifiutato scagliandosi contro i funzionari di polizia sia verbalmente che fisicamente, spalleggiato dall'amico che ha tentato di ostacolare gli accertamenti in corso. Con l'aiuto di altre due pattuglie i tre giovani sono stati portati in centrale per proseguire con gli accertamenti e perquisire il veicolo nel quale sono state rinvenute sostanze stupefacenti.

Arrestati i tre giovani, dagli elementi raccolti è stata individuata anche la persona che avrebbe fatto la cessione. Nella domenica del 5 dicembre le indagini, coordinate dal Commissario della Legge Elisa Beccari, hanno portato ad una perquisizione domiciliare presso la casa della persona individuata come l'autrice dello spaccio: sequestrato un bilancino di precisione e materiale utile per confezionare le dosi. Lunedì i tre giovani sono stati scarcerati dopo l'interrogatorio di garanzia: ora sono in corso le indagini sull'attività di spaccio.