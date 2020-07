Due condanne per riciclaggio, oggi in Tribunale. Tre anni di prigionia per Franco Falcioni e due anni e 2 mesi per Marco Ferrarini. Disposta anche la confisca dei 43mila euro già posti sotto sequestro e la confisca per equivalente fino a 381mila euro per Falcioni e fino a 15.680 euro per Ferrarini.

Secondo l'accusa i due sono responsabili di un giro di fatture nella vendita di auto, allo scopo di nascondere denaro derivante da reati tributari e contro il patrimonio, commessi da Falcioni. Probabile il ricorso in appello. I difensori di entrambi gli imputati avevano chiesto l'assoluzione, per l'assenza di condanna, rispetto al reato presupposto, nel caso di Falcioni, e per la mancanza dell'elemento soggettivo, nel caso di Ferrarini.

Il Pf aveva chiesto invece condanne maggiori, rispetto a quelle decise dal Giudice Roberto Battaglino che non ha escluso misure alternative alla detenzione