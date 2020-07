Due udienze davanti al Collegio Garante

Due udienze oggi davanti al Collegio Garante, chiamato ad esprimersi su una eccezione di costituzionalità relativa alla possibilità, per la Procura Fiscale, di opporsi all'archiviazione. Secondo chi l'ha sollevata, in questo modo il Procuratore del Fisco esercita una funzione giurisdizionale che non gli compete, “spogliando” di fatto l'inquirente dalle sue funzioni. La Procura Fiscale ha da parte sua ricordato l'obbligatorietà del suo parere, a tutela della garanzia del procedimento, a richiedere un supplemento di indagine, che tuttavia non vincola l'inquirente. La seconda udienza è relativa al caso di Achille Lia, che fuggi dal carcere dei Cappuccini due anni fa e ruota attorno alla presenza dell'imputato nel processo. Su entrambe il collegio Garante si esprimerà entro dieci giorni.