Fiorentino: auto si ribalta in mezzo alla strada, nessuna conseguenza per gli occupanti

Stava salendo verso San Marino quando ha perso il controllo del proprio veicolo in via Impietrata all'altezza del Civico 32, il Porsche Cayenne, condotto da un sammarinese di 61 anni, è letteralmente volato finendo prima sulla scarpata e poi ribaltandosi proprio in mezzo alla strada. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio intorno alle 16. Molto spavento ma nessuna conseguenza per la coppia bordo della vettura, che è riuscita ad uscire senza problemi. Mentre l'auto che sopraggiungeva in senso contrario è riuscita a frenare in tempo, evitando la collisione. Sul posto è intervenuta la Squadra Antincendio della Polizia Civile per la messa in sicurezza della zona e del veicolo, dal quale fuoriuscivano sostanze oleose. Per la viabilità e i rilievi del caso sono intervenute una Pattuglia della Gendarmeria e una Pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Civile.