Fiorentino: scontro tra moto e auto, 30 giorni di prognosi per il centauro

Uno scontro si è verificato intorno alle 18.45 di lunedì a Fiorentino. Sulla strada principale, del Passetto, in direzione Cerbaiola. Una moto targata San Marino, nel tentativo di sorpassare, si è scontrata con una vettura italiana, che procedeva nella stessa direzione e che stava svoltando a sinistra. Ad avere la peggio è stato il motociclista a bordo dell'Honda. Il 55 enne di Macerata Feltria è stato soccorso dal 118 e portato in Ospedale dove è stato ricoverato, per aver riportato alcune fratture agli arti inferiori: la prognosi è di 30 giorni.

Sul posto una pattuglia della Polizia Civile per ricostruire la dinamica. Chiusa momentaneamente una corsia della strada per consentire i rilievi. Cosa che ha provocato qualche rallentamento.