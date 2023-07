Fiorina, esce di strada con la moto: 26enne sammarinese in terapia intensiva

Un sammarinese di 26 anni in sella alla sua moto è uscito di strada, attorno all'una della scorsa notte, dalle parti di Fiorina, per cause ancora sconosciute. Il ragazzo, che stava salendo lungo via 5 Febbraio, avrebbe fatto tutto autonomamente, andando a sbattere contro il muro di recinzione di una casa, senza coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto è intervenuta la Polizia Civile mentre il giovane si trova tutt'ora ricoverato in prognosi riservata, in terapia intensiva presso l'Ospedale d Stato.