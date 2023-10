Fratellanza San Marino-America piange l'improvvisa scomparsa dell'ex presidente Tomassini

"È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro ex presidente Roberto Tomassini, avvenuta qualche giorno fa". Così sui social la Fratellanza San Marino-America. Tomassini si è spento il 3 ottobre, improvvisamente, mentre era a casa. Di Borgo Maggiore, era nato a Detroit e aveva compiuto 65 anni a luglio. Presidente della Fratellanza nel triennio 2019-2021 e poi vice dal 2021 a oggi.

"La notizia della sua scomparsa è un momento di grande dolore per tutti noi, poiché ha lasciato un'impronta indelebile nella nostra associazione - prosegue il ricordo dei sammarinesi americani - attraverso anni di dedizione e servizio. Il suo spirito e il suo contributo all'associazione saranno sempre ricordati con gratitudine e rimarranno per sempre nel cuore di tutti noi".

Così come la Fratellanza anche l'Istituto Sicurezza Sociale esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Il Direttore sanitario Sergio Rabini ricorda la sua grande professionalità e dedizione sul lavoro, come infermiere, in favore dei malati: prima in terapia intensiva e poi prevalentemente al pronto soccorso. "Una perdita che ci lascia addolorati". conclude Rabini.