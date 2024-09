Furgoncino si schianta ad Acquaviva, 76enne in prognosi riservata

Un 76enne sammarinese è in ricoverato all'Ospedale di Stato in prognosi riservata dopo un incidente avvenuto alle prime luci dell'alba di giovedì. Erano circa le 6:30 quando l'uomo, per cause al vaglio del Pronto intervento della Polizia civile, percorrendo Strada Genghe di Atto, ad Acquaviva, ha perso il controllo del suo furgoncino, schiantandosi contro un palo di cemento. L'impatto è stato tremendo. Sul posto l'intervento del 118 sammarinese, con la seguente corsa in ospedale. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro.