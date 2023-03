Furti: imprenditore colpito sia in appartamento che in villa

Doppio colpo per uno o una banda di ladri nel fine settimana: presa di mira la stessa persona: un imprenditore. Un furto è avvenuto all'interno di un appartamento di Murata, in Città, di proprietà del sammarinese che ha l'attività proprio sotto l'abitazione. Il secondo nella villa, sempre di sua proprietà, a Fiorentino. A tutto ieri non era pervenuta denuncia alla Gendarmeria, cosa che lascia pensare come siano ancora in corso verifiche su quanto è stato rubato: al momento si parla di un profumo e un monile.

In ogni caso la Gendarmeria sta visionando il circuito di video sorveglianza presente nella villa per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.