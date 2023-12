Gendarmeria: allarme truffe on line, "Non rispondete alle false comunicazioni"

In questi giorni è in corso un grosso tentativo di truffe on line da parte di ignoti. Decine di sammarinesi, dai privati cittadini a sedi professionali e istituzionali, stanno ricevendo false comunicazioni alle caselle di posta elettronica. Recentemente, è stata segnalata un’ingannevole campagna di phishing mirata a ottenere informazioni personali, abusando illegalmente dell'identità istituzionale e dei simboli della Gendarmeria, il cui mittente è gendarmeria.omniway.sm@gmail.com.

Le email sono redatte con forma grammaticale scorretta nonché con loghi e simboli falsi. Per questo il Comando invita a proteggere la propria sicurezza online, con semplici linee guida:

1. Verifica l'autenticità: Controlla attentamente l'indirizzo e-mail del mittente e assicurati che corrisponda a un canale ufficiale di comunicazione della Gendarmeria.

2. Attenzione ai link: Non cliccare mai su link sospetti e non aprire allegati da fonti non attendibili.

3. Diffondi l'informazione: Condividi quest'avviso per garantire maggiore consapevolezza tra la cittadinanza.

Il Corpo si è subito attivato per individuare gli autori di questa illecita campagna di phishing. E invita cittadini e studi professionali a segnalare alla Gendarmeria qualsiasi e-mail sospetta.

Si ricordano i numeri della Centrale Operativa Interforze: 0549888888-0549888060