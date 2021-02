Gendarmeria: una denuncia e un arresto per spaccio

Prosegue l'attività della Gendarmeria sul fronte della lotta al consumo e allo spaccio di droga. Mercoledì un ragazzo era stato “pizzicato” con 10 grammi di marijuana, e denunciato in stato di libertà. Successivamente i militari si erano attivati nell'individuazione del giovane, che si riteneva avesse ceduto la sostanza. E' stato bloccato la mattina seguente, e a seguito delle perquisizioni del caso sono stati sequestrati 30 grammi di marijuana, un vasetto con funghi allucinogeni, materiale per il confezionamento, e 1.000 euro in contanti. In corso, anche in questo caso, ulteriori indagini. Il ragazzo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato al Carcere dei Cappuccini.