Giacomo Simoncini condannato per atti indecenti, assolto per violenza privata

È stato condannato per atti indecenti Giacomo Simoncini, a processo per le molestie a Palazzo Pubblico quando era Capitano Reggente. Assolto invece per il reato di violenza privata. La condanna prevede il pagamento delle spese processuali e il risarcimento del danno in favore della vittima, da quantificare in sede civile. Nessun risarcimento invece per le parti civili, Eccellentissima Camera e Authority pari opportunità. La condanna ha accordato la non menzione.

La parte lesa e tutto il suo collegio legale esprimono soddisfazione per l'esito della sentenza. I difensori di Simoncini hanno annunciato che ricorreranno in appello. Simoncini valuterà il da farsi rispetto al ruolo pubblico che riveste.