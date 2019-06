Gravi due centauri dopo altrettanti incidenti a San Giovanni in Marignano e a Rimini

Due gravi incidenti sono accaduti in questo primo giorno d'estate. Nel primo, avvenuto in tarda mattinata a San Giovanni in Marignano, un motociclista ha fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo all'altezza di una rotatoria all'ingresso del Paese e finendo nell'aiuola della rotonda. Un impatto violentissimo per il 23 enne che è stato subito soccorso dal 118. Viste le condizioni è stato richiesto l'intervento dell'Elisoccorso che lo ha trasportato al Bufalini di Cesena in codice 3.

Codice di massima gravità anche nel secondo incidente avvenuto più tardi in via Chiabrera a Rimini. Ad avere la peggio un ragazzo a bordo di uno scooter che, all'altezza di un incrocio, si è scontrato con un Suv. Sembra che il giovane centauro abbia prima sbattuto contro la parte destra del parabrezza dell'auto finendo poi violentemente a terra.

Sul posto il 118 che lo ha stabilizzato e subito trasportato all'Ospedale Infermi di Rimini, poco distante dell'incidente. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.