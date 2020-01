Guardia di Rocca: "Attenzione ad una lettera che arriva dalla Spagna"

Occhio alla truffa. La Guardia di Rocca invita i cittadini a fare attenzione "In questi giorni stanno arrivando lettere dalla Spagna - scrive- che riguardano una presunta vincita milionaria alla lotteria “Euro Millones”. Naturalmente questa vincita e solamente una truffa per poter avere i dati personali delle persone che le ricevono. L'invito alla cittadinanza è di non compilare la lettera e di cestinarla.