Nella mattina di sabato 14 gennaio, personale della Sezione Operativa e di Polizia Giudiziaria della Guardia di Rocca ha fermato e denunciato a piede libero un cittadino rumeno - G.C.P le iniziali, 47 anni, per inosservanza del mandato di espulsione dal territorio della Repubblica, datato 25.11.2019 ed emesso in seguito alla conversione di condanna del 2017 per “mancato furto e violenza sulle cose”. L'uomo è stato allontanato dal territorio.