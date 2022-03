"Ha vinto lo Stato di diritto" così sul Mazzini l'avvocato di Claudio Podeschi

Sentiamo Stefano Pagliai

“Lo scopo di un processo penale non è riscrivere la storia ma accertare, e solo dopo condannare, le responsabilità individuali secondo diritto e secondo giustizia”. Nel richiamare le “forti pressioni che si sono riversate sul Conto Mazzini” l'avvocato Stefano Pagliai, che nel processo ha difeso Claudio Podeschi e Giovanni Lonfernini, commenta una sentenza sull'esito della quale ha avuto forte impatto- come più volte ricordato- l'interpretazione del Collegio Garante, nella recente sentenza con la quale ha escluso il riciclaggio per occultamento come reato permanente.







L'avvocato commenta sia l'interpretazione in questione che l'associazione a delinquere, provata anche in secondo grado di giudizio ma prescritta“ i miei assistiti sono più sollevati, ora che riteniamo che giustizia sia stata fatta” continua l'avvocato, che però si sente di dover fare una considerazione che riguarda in particolare Claudio Podeschi, in merito al famoso episodio delle arance portate fuori dal carcere dei Cappuccini dove l'ex Segretario era detenuto.



Nel video l'intervista all'avvocato Stefano Pagliai