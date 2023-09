In gita a San Marino, nel tornare si tamponano in superstrada, in 3 all'ospedale

Tamponamento nel primo pomeriggio fra una Golf e una Ypsilon 10, nei pressi della rotatoria dell'Agip di Borgo Maggiore. I due veicoli, con a bordo un gruppo di amici di Fano, stavano rientrando da una gita a San Marino quando, giunti in prossimità dell'incrocio, per ragioni da accertare, la Golf ha frenato bruscamente e la Ypsilon l'ha tamponata con violenza. Sul posto è intervenuto il 118 dato che tre donne necessitavano di accertamenti in Ospedale. Due erano a bordo della Golf e una a della Ypsilon; lamentavano dolori al torace, per il segno della cintura, e alla schiena, visto il contraccolpo. "Erano 30 anni che non venivo a San Marino - commenta ironicamente uno degli occupanti della Golf - era meglio se aspettavo altri 30 anni".

Sul posto due pattuglie della Polizia Civile per ricostruire dinamica e responsabilità. I conducenti dei veicoli saranno sottoposti a controllo etilometro. Chiusa la corsia della superstrada in discesa per i rilievi, con conseguenti forti rallentamenti al traffico.