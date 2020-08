In pista senza mascherina, chiuso locale a Riccione; restituita a suora, auto targata Rsm rubata a Coriano

Si ballava senza mascherina e i carabinieri di Riccione hanno chiuso per cinque giorni il Club Musica, locale sulla collina inaugurato quest'estate. Questa mattina intorno alle 5 una pattuglia in servizio di controllo nella zona delle discoteche tra Riccione e Misano Adriatico ha sorpreso diverse decine di persone a ballare in pista senza mascherina. E' scatta così la sanzione amministrativa di 400 euro e la chiusura per 5 giorni come pena accessoria per assembramenti. Il Musica è solo l'ultima di una lunga lista di discoteche chiuse quest'estate, per un periodo sempre di 5 giorni.

A Cattolica 5 minorenni, residenti in riviera sono stati minacciati ed aggrediti, da un gruppo di altri ragazzi: due di essi sono stati derubati della somma di 70 euro. Gli aggressori si sono anche impossessati delle biciclette utilizzate dalle vittime, di proprietà di una struttura ricettiva.



Intanto a Coriano i Carabinieri hanno denunciato per ricettazione un 53enne, di origini napoletane, senza fissa dimora. E' stato sorpreso durante un controllo in via Bellini al voltante di una utilitaria Opel con targa sammarinese. L'auto era stata rubata a metà aprile, ad una religiosa, che presta servizio in una casa per disabili del posto. Poi restituita dagli uomini dell'Arma.