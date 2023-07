Incendio su un terrazzo a Domagnano, danneggiato l'esterno di una palazzina

Nella tarda mattina di mercoledì un incendio si è sviluppato sul terrazzo al terzo piano di una palazzina in via dei Pini, a Domagnano. Sul posto due pattuglie della Gendarmeria, subito raggiunte dalla squadra antincendio della Polizia Civile che ha estinto velocemente il fuoco, evitando che questo si propagasse all'interno dell'appartamento. L’incendio, le cui cause sono ancora al vaglio, ha danneggiato l’esterno dell’abitazione, in particolare del materiale in disuso accatastato; mentre non ha provocato feriti.