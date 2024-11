Incidente a Murata, motociclista sammarinese trasportato in ospedale

Erano circa le 18.40 di sabato quando un motociclista – un sammarinese di 22 anni – ha perso il controllo della proprio moto, cadendo sull'asfalto. Il sinistro, in cui non sono stati coinvolti altri veicoli, si è verificato in via del Serrone, a Murata, all'altezza dell'ingresso dell'ex Tiro a volo. Pare che la moto stesse scendendo in direzione Fiorentino. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in Pronto soccorso. Sono in corso gli accertamenti della Polizia civile per verificare la causa del sinistro.