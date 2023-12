Incidente a Serravalle: auto investe ciclomotore con a bordo un minore

Incidente nella notte fra il 23 e il 24 dicembre. Un minorenne, attorno a mezzanotte e 40, stavano procedendo a bordo di un ciclomotore in Via Ranco, in direzione Borgo-Serravalle. Giunto in prossimità dell'incrocio con Via Zuccari un'auto che stava giungendo dalla strada, per ragioni da accertare, non ha rispettato la precedenza e l'ha investito. Il 118 è intervenuto sul posto e ha condotto i ragazzi all'Ospedale di Stato. Al conducente del ciclomotore sono stati diagnosticati 30 giorni di prognosi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Civile.