Incidente in Via Dalla Chiesa: moto tampona ambulanza, grave il centauro

Non si accorge che l'ambulanza si ferma per far attraversare dei pedoni sulle strisce e si schianta con la moto contro il mezzo. E' accaduto nel pomeriggio in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Rimini. Il motociclista, in sella ad una BMW di grossa cilindrata, in seguito al violento tamponamento è finito rovinosamente a terra. Sul posto il 118: i sanitari hanno prima stabilizzato l'uomo, disponendo poi il suo trasferimento d'urgenza all'Ospedale Bufalini di Cesena. Secondo testimoni, avrebbe riportato gravi ferite al volto e alla testa. Per i rilievi del sinistro è intervenuta la Polizia Municipale.