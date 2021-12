Sono fissati per domani mattina, l'11 dicembre, i funerali di Daniele Volanti, il 18enne morto lo scorso sabato in un terribile scontro frontale assieme alla fidanzata Elly Mattiuzzo. La cerimonia si terrà alle 10:30 nella chiesa parrocchiale della resurrezione alla Grotta Rossa a Rimini. Ieri invece è stata effettuata l'autopsia sul corpo della ragazza. Proseguono intanto le indagini della Polizia civile per ricostruire i dettagli del tragico incidente.