Incidente sulla Sottomontana: motociclista cade sull'asfalto

Incidente in tarda mattinata sulla Strada Sottomontana. Un uomo, in sella ad una moto Suzuki con targa italiana, stava procedendo in direzione Borgo Maggiore quando, giunto nei pressi del Campo Sportivo, avrebbe frenato bruscamente e perso il controllo del mezzo. Sarebbe quindi precipitato sull'asfalto, riportando alcune lesioni. Intervenuto il Pronto Soccorso per il trasporto all'Ospedale di San Marino. L'uomo è già stato dimesso con una prognosi di pochi giorni. Sul posto per i rilievi e per il controllo del traffico Polizia Civile e Guardia di Rocca.