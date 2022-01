Incidenti in A14, coinvolto furgone di ditta sammarinese

Doppio incidente nella tarda mattinata di giovedì in A14, tra Fano e Cattolica, in direzione Bologna. Come riporta l'edizione online del Resto del Carlino di Pesaro, un'auto ha sbandato mettendosi di traverso, e un camion che la seguiva non è riuscito ad evitarla urtandola violentemente. Per lo scontro si è formata una coda che ha poi causato il secondo scontro tra due autofurgoni, di cui un Fiat Ducato di una ditta sammarinese. Alla guida del mezzo di San Marino un 25enne, che non ha riportato danni nell'incidente.

Seguiranno aggiornamenti