Investito da un camion sulle strisce pedonali, sentenza il 18 novembre

Prima udienza oggi del processo per la morte di Alessandro De Ales, il 69enne che spirò il 13 febbraio 2019 al Bufalini di Cesena, due giorni dopo essere stato investito a Dogana, mentre attraversava sulle strisce pedonali nei pressi del Confine di Stato. Il consulente della difesa del camionista accusato di omicidio colposo ha sostenuto che la velocità del mezzo fosse di 31 km orari al momento dell'impatto - quindi entro i limiti - ed anche che la visuale fosse limitata da un grosso palo della segnaletica stradale. C'era inoltre una vettura ferma, poco prima delle strisce, che ha costretto il camionista ad una deviazione per poterla schivare. Per il consulente della difesa l'impatto è stato inevitabile anche a causa dell'imprudenza della vittima nell'attraversare in quel frangente. Lo stesso camionista ha reso una dichiarazione volontaria affermando di non aver potuto fare nulla per evitare l'investimento. Nella citazione a giudizio il conducente del mezzo è invece accusato per aver omesso di regolare la velocità e la condotta di guida, in prossimità di strisce pedonali. L'udienza finale del processo è stata fissata per il prossimo 18 novembre alle 8 e 30.