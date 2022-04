In ambito di accoglienza vi raccontiamo la gioia delle famiglie ucraine che all'oratorio Don Bosco di Murata trovano un momento di svago. Si guarda già all'estate, poi, con il centro estivo, al via dal 20 giugno e fino al 15 luglio. È passata ormai qualche settimana da quando le mamme ucraine con i loro figli hanno cominciato a frequentare l'oratorio e le presenze sono arrivate a una sessantina per l'appuntamento del mercoledì.