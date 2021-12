La scuola superiore di San Marino in finalissima al concorso "Che impresa ragazzi"

La scuola superiore di San Marino in finalissima al concorso nazionale italiano “Che impresa ragazzi”, in cui si chiedeva agli studenti di elaborare un progetto realizzabile a sfondo economico. Si valutavano business plan, studio di fattibilità e impatto sull'ambiente. L'esposizione e la premiazione sono avvenute in collegamento con Roma: i ragazzi di San Marino hanno sfiorato il podio con un quarto posto, meritando però la menzione della giuria per il video più bello. I componenti del team provengono da classi diverse dell'ultimo anno e hanno portato un progetto dal nome “Last Minute Food”: si tratta di un'app che permette di gestire le ordinazioni e il delivery del cibo fresco invenduto. Un'idea che permette agli esercenti di trovare una nuova fonte di guadagno, di ridurre lo spreco alimentare e mettere in pratica l'economia circolare.