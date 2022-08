La Scuola Superiore di San Marino piange la perdita dei suoi due studenti

"La Direzione, gli insegnanti e tutto il personale della Scuola Secondaria Superiore, già profondamente scossi per la tragica scomparsa del proprio studente Simone de Luigi, piangono oggi, dopo giorni drammatici di dolorosa apprensione, la perdita della giovane studentessa Giada Penserini, rimasta vittima dello stesso, terribile incidente di domenica scorsa. In un momento di lutto tanto grave per la nostra Scuola e per l’intera comunità sammarinese, ci stringiamo ai genitori di Giada, alla famiglia, agli amici e a quanti le hanno voluto bene ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze."

I funerali di Simone si terranno sabato 27 agosto alle 15 al Santuario del Cuore Immacolato di Maria a Valdragone. Questa sera, invece, alle 20.30 la veglia di preghiera, sempre a Valdragone.