Ladri arrestati: uno dei sospetti segnalato ai Carabinieri dalla Gendarmeria

Uno dei tre ladri, di nazionalità albanese, arrestati dai Carabinieri di Riccione e ritenuti responsabili di diversi furti in appartamento anche a San Marino, era stato controllato ed identificato dalla Gendarmeria, nei giorni scorsi. Era alla guida di un mezzo con targa francese e aveva suscitato sospetti. Anche grazie a questa informazione, trasmessa ai Carabinieri di Riccione, è stato possibile catturare i tre ladri. E' emerso inoltre che la banda non faceva perlustrazioni preliminari e prendeva di mira appartamenti quasi a caso. Durante i furti sbarravano la porta dall'interno per evitare ai proprietari di rientrare mentre erano in azione. Indagini in corso per recuperare anche gli oggetti e i beni rubati a San Marino.