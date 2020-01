Ladri d'appartamento a Serravalle: tre furti non riusciti, uno andato a segno

La Gendarmeria segnala quattro effrazioni avvenute ieri sera a Serravalle.

Il primo tentativo di furto riguarda una casa in Via Abate Stefano. Due soggetti, vestiti con abiti scuri, si sono introdotti all'interno dopo aver forzato l'infisso della porta-finestra. I proprietari hanno sorpreso i ladri, tanto che sono fuggiti rapidamente per poi sparire in direzione del Centro Atlante. Non si hanno notizie di eventuali beni asportati. Ladri in azione anche a Ca' Ragni in Via Pittulo Orso, dove un residente ha segnalato l'allontanamento di una casa di due soggetti di sesso maschile e a Dogana bassa, in Via Tritonalia, in cui ignoti avrebbero tentato di entrare in un'abitazione dalla finestra del bagno, senza riuscirci. Furto riuscito invece, ancora a Dogana bassa, in Strada Caiese. I malviventi hanno forzato con un infisso appuntito la porta-finestra sul retro di una casa, prima del rientro a casa dei proprietari alle 22:30 circa. Rubati circa 1200 euro in contanti, oltre a bigiotteria e anelli d'oro per un valore ancora da stimare.