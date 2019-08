Latitante originario di San Marino sceglie Salerno come meta per le vacanze: arrestato in un'area di servizio

Aveva scelto Salerno come meta per le sue vacanze, ma non è riuscita a raggiungerla: un uomo, residente nella Repubblica di San Marino sul quale pendeva un mandato di arresto internazionale datato 2015 è stato intercettato domenica nell'area di servizio di Teano dagli agenti della Polizia Stradale sezione di Caserta. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine eseguito dagli Agenti che hanno poi scoperto come su di lui vi fosse un mandato di arresto emesso dal Tribunale di Milano.

Il 56 enne, D.C. le iniziali, deve scontare 1 anno e 6 mesi per truffa ed evasione di Iva. Viaggiava, su auto targata San Marino, insieme ad un amico, anche lui con precedenti penali. Il sammarinese è stato dunque messo in manette dalla Polstrada casertana e si trova ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.