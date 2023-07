Lite fuori dal pub: intervengono Gendarmeria e Polizia Civile

Martedì sera movimentato in Città, con Gendarmeria e Polizia Civile intervenute nel parcheggio di pub del centro, dove si è generata una lite tra alcuni giovani. Si parla di 2 o 3 soggetti. All'arrivo delle forze dell'ordine alcuni dei protagonisti si erano già allontanati, mentre un giovane sammarinese stava dando in escandescenze, per questo si è recato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Stato dove, in preda ad alterazione psicofisica, avrebbe colpito con violenza una parete, procurandosi lesioni alla mano. Il ragazzo, una volta calmato e sottoposto a cure, è tornato a casa con i genitori.