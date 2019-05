Lutto: è morto Giampaolo Giardi

E' morto nella notte Giampaolo Giardi, nome storico del sindacato sammarinese. Attivo nella Confederazione Democratica del Lavoro, nei primi anni '70, quale segretario della Federazione Industria, e ai vertici della CDLS. Protagonista in un periodo cruciale, sul fronte sociale ed economico: gli anni dello shock petrolifero e dell'inflazione a doppia cifra, delle battaglie operaie per le difesa dei salari. E' stato tra i fautori dell'unificazione delle due sigle sindacali Csdl e Cdls, con la nascita della CSU. Attivo in politica nella militanza nel PSU, Partito Socialista Unitario e, dal 1978 al 1986, nella segreteria particolare dell'allora Segretario alle Finanze, Emilio Della Balda. Il suo impegno e contributo alla vita del Paese anche in ambito sportivo: appassionato Presidente del San Marino Baseball prima, e dirigente della Federazione Bocce poi. Per noi, Giampaolo è soprattutto il padre del collega Lorenzo al quale tutta la San Marino RTV si stringe in questo momento di lutto.