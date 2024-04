Minaccia e segue l'ex moglie ed il nuovo compagno, arrestato dalla polizia

Aveva seguito ed affrontato l'ex moglie ed il nuovo compagno, nonostante il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. E' successo ieri sera attorno alle 22, nei pressi di borgo San Giuliano dove la coppia aveva cenato. L’uomo ha prima importunato la donna e il suo nuovo compagno inveendo e minacciandoli, poi li ha seguiti in strada, spaventandoli al punto che il nuovo compagno della donna ha usato lo spray al peperoncino. Il pronto intervento delle volanti della Polizia di Stato ha permesso di fermare l’uomo, che nel frattempo aveva inseguito i due mentre si stavano allontanando velocemente. Per l’ex marito è scattato l’arresto.