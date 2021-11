Misano Adriatico: arrestato 26enne di San Marino

Questa mattina i carabinieri di Riccione hanno arrestato un 26enne di San Marino, pregiudicato, sottolineano le forze dell'ordine in un comunicato. Il giovane è stato identificato in Piazzale Roma di Misano Adriatico poiché privo di documenti. Accompagnato in ufficio per ulteriori accertamenti, il 26enne ha iniziato ad assumere un comportamento aggressivo, spintonando e minacciando gli agenti. È stato così dichiarato in arresto per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza. L'autorità giudiziaria ha disposto il rito direttissimo che sarà celebrato domani mattina al Tribunale di Rimini.