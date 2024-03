'Mobbing' ai dipendenti Bcsm per favorire Banca Cis

Nove dipendenti di Banca Centrale che, uno dopo l'altro, sono stati trasferiti ad altro incarico o demansionati o addirittura licenziati perché d'ostacolo alle condotte volte a favorire Banca Cis: questa l'ipotesi accusatoria nel nuovo processo in cui il finanziere Francesco Confuorti è imputato come istigatore morale e determinatore delle scelte eseguite dall'allora direttore Savorelli e dai membri del coordinamento di vigilanza Siotto e Sommella, per orientare favorevolmente l'ispezione in Banca Cis - impedendo anche la trasmissione all'Aif di operazioni anomale – e ostacolare l'avvio del progetto della “Centrale rischi”.

E' inoltre imputato Roberto Moretti - e cioè il successore di Savorelli - perch é avrebbe a sua volta rimosso dall'incarico alcuni dipendenti 'scomodi', favorendo così la commissione, da parte dell'allora direttore del Cis Daniele Guidi e degli ispettori Granata e Mazzeo, di una presunta truffa aggravata ed anche per aver impedito una segnalazione all'Aif di movimenti sospetti sul Conto Cis, irritualmente aperto in Banca Centrale dallo stesso Moretti.

Ammessa la costituzione parte civile dei nove dipendenti che avrebbero subito 'mobbing' – tra questi anche il Segretario di Stato Luca Beccari - ed anche di Banca Centrale e dell'Eccellentissima Camera, che quindi saranno titolati a chiedere un risarcimento danni. I cinque imputati sono accusati a vario titolo di interesse privato in atti di ufficio o abuso di autorità o violenza privata continuata.

Il Commissario della Legge Adriano Saldarelli, in questa prima udienza, ha respinto le eccezioni preliminari delle difese – compresa la remissione in istruttoria - e disposto la correzione di errori materiali nei capi di imputazione proposta dal pf e da alcune parti civili. Prossima udienza il 15 maggio, quando saranno ascoltati i primi testimoni.